В Кемеровской области частично затопило поселок Усть-Кабырза

Поселок Усть-Кабырза в Таштагольском районе Кемеровской области частично затопило из-за превышения критического уровня воды. Об этом сообщил глава района Андрей Орлов в своем Telegram-канале.

По его словам, 10 апреля уровень воды поднялся более чем на 20 сантиметров, превысив критический на 90 сантиметров и составил 540 сантиметров.

Затопленными оказались 44 домовладения. 71 человек вывезены в пункт временного размещения и к родственникам. На утро 11 апреля в пункте временного размещения находятся 44 человека.

Позднее Орлов сообщил, что специалисты провели подрыв ледового затора ниже поселка. Также проведены взрывные работы в начале поселка. «Вода уходит», - написал глава района.

В Новокузнецке также сложилась напряженная паводковая ситуация. Как сообщил глава города Сергей Кузнецов, все службы приведены в режим повышенной готовности. 10 апреля население в прибрежных районах было оповещено о возможной опасности.