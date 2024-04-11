В Югре могут расселить поселок Ортъягун

Глава Когалыма Николай Пальчиков выступил на заседании думы Югры, рассказав о достижениях одного из "якорных" городов "Лукойла". Во время ответов на вопросы депутатов, политик сообщил о ситуации в поселке Ортъягун.

"Мы прорабатываем вопрос с "Газпромом", и в этом нас поддерживает "Лукойл", чтобы жителей вывезти из Ортъягуна в Когалым. Поселок полностью содержит "Газпром трансгаз Сургут". Наша задача – доставка на обучение детей, детские сады. Все остальное – очистка, уборка, содержание поселка – по соглашению лежит на "Газпроме". Считаем, что жителей надо перевезти в пределы города", - сказал Пальчиков.

Поселок входит в состав Когалыма.