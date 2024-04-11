Виталий Хоценко сообщил о готовности омских аграриев к весенним полевым работам

Аграрии Омской области завершают ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования: на поля выйдут порядка 8,5 тысячи тракторов и 10,2 тысячи сеялок, а также 785 посевных комплексов, сообщает пресс-служба Правительства региона.

«Омские аграрии готовятся к весенней посевной. Отрасль в полном объеме обеспечена удобрениями и семенами. Готовность техники и сельхозорудий на данный момент составляет 97%. Общая площадь ярового сева в этом году составит более 2,9 млн гектаров», - сообщил Губернатор Омской области Виталий Хоценко.

Посевная площадь составит около 2,9 млн гектаров, что на 13 тысяч гектаров больше прошлогоднего показателя. Планируется увеличение посева рапса, яровых зерновых, зернобобовых и кормовых культур.

В 2024 году на государственную поддержку отрасли предусмотрено финансирование в объёме 2,5 млрд рублей. Часть этих ресурсов уже направлена омским аграриям на приобретение необходимых для посевной материалов.