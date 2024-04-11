Украинскую мову изучают половина школьников Новороссии

Украинскую мову почти не изучают в ДНР и ЛНР, но в Запорожской и Херсонской областях она весьма популярна у школьников. Данные об изучении мовы в четырех регионах, вернувшихся в состав России, обнародовало Минросвещения РФ.

Как обязательный предмет украинскую мову преподают только в Запорожской и Херсонской областях в рамках предмета "Родной язык и литературное чтение на родном языке" в 1-4 классах. Факультативно же мову изучают также в Донбассе, Крыму и Башкирии.

В 2022-23 учебном году украинскую мову изучали 6% школьников ДНР, а в текущем году - 1%. В ЛНР - 0,17% и 0,14% соответственно. В Запорожской области - 47% и 43% соответственно. В Херсонской области - 62% и 61% соответственно.

Ранее власти ДНР и ЛНР говорили, что украинская мова практически не востребована в школах и у населения в целом, поэтому статус государственного языка для нее излишний.