В Перми почти на сутки задерживается рейс в Шарм-эш-Шейх

В Перми почти на сутки задерживается вылет самолета Airbus авиакомпании AlMasria Universal Airlines в Шарм-эш-Шейх (Египет), передает корреспондент Накануне.RU.

Согласно данным онлайн табло, вылет должен был состояться сегодня в 06.45, однако рейс UJ 652 отправится только 12 апреля, в 02.30.

По данным аэропорта "Большое Савино", причиной задержки стал поздний вылет самолета из Шарм-эш-Шейха. По расписанию воздушное судно должно было прибыть сегодня в 05.20, однако теперь расчетное время 13.30, 11 апреля.