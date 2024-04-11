11 Апреля 2024
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Общество Свердловская область
Фото: Дмитрий Иванов / пресс-служба Алексея Вихарева

Волонтеры депутата Вихарева собрали десятки тысяч голосов за новый благоустроенный парк в Екатеринбурге  

Члены Волонтерского центра депутата гордумы Алексея Вихарева собрали несколько десятков тысяч голосов за благоустройство парка в рамках программы "Формированию комфортной городской среды". До окончания голосования всего две недели - за это время необходимо собрать еще 216 тыс. голосов для преодоления порога и получения федеральных средств, чем активно и занимаются волонтеры.

Волонтеры Алексея Вихарева помогают жителям Екатеринбурга проголосовать за благоустройство территории(2024)|Фото: Дмитрий Иванов / пресс-служба Алексея Вихарева

Активисты не ограничились только центральными улицами Екатеринбурга, но посетили и вузы, техникумы, больницы и торговые центры. Горожанам предлагают сделать выбор с помощью планшета и подтвердить свой голос кодом из СМС. Работа будет вестись вплоть до конца апреля.

Волонтеры Алексея Вихарева помогают жителям Екатеринбурга проголосовать за благоустройство территории(2024)|Фото: Дмитрий Иванов / пресс-служба Алексея Вихарева

Волонтеры Алексея Вихарева помогают жителям Екатеринбурга проголосовать за благоустройство территории(2024)|Фото: Дмитрий Иванов / пресс-служба Алексея Вихарева

На днях волонтеры Алексея Вихарева рассказали о голосовании за парки в Свердловском областном госпитале для ветеранов войн.

"В военном госпитале мы помогли пациентам и сотрудникам принять участие в голосовании. Рассказали о важности проекта и о том, какие парки могут быть благоустроены уже в следующем году. Только наш общий результат сделает Екатеринбург лучше!" — рассказал активист Волонтерского центра Сергей Воропаев.

Волонтеры Алексея Вихарева помогают жителям Екатеринбурга проголосовать за благоустройство территории(2024)|Фото: Дмитрий Иванов / пресс-служба Алексея Вихарева

Напомним, что для преодоления порога и выделения федеральных средств на благоустройство выбранного горожанами парка необходимо собрать 380 тыс. голосов до конца апреля. На сегодняшний день свой выбор сделало более 163 тыс. екатеринбуржцев. Необходимо набрать еще 216 тыс. голосов.

"Именно сейчас нам нужно сплотиться и сделать все возможное, чтобы еще один парк в Екатеринбурге был благоустроен! Одно несложное действие — поставить галочку на сайте "Формирование комфортной городской среды" — сделает будущее наше и наших детей лучше! Сейчас самое время! Голосуй или потеряешь!" — призвал руководитель фракции "Единой России" в гордуме Екатеринбурга Алексей Вихарев.

Волонтеры Алексея Вихарева помогают жителям Екатеринбурга проголосовать за благоустройство территории(2024)|Фото: Дмитрий Иванов / пресс-служба Алексея Вихарева

По данным главы города Алексея Орлова, на сегодня лидирует парк 50-летия ВЛКСМ, второе место у бульвара на улице Культуры, тройку замыкает Преображенский парк (2-й этап). Победителем федерального конкурса в прошлом году стал Летний парк "Уралмаш". Большую информационную кампанию в помощь локации организовал Алексей Вихарев, а в честь победы в День России, 12 июня, подарил жителям города праздник и концерт группы "На-На".

Напомним, что в прошлом году Екатеринбург стал единственным городом в регионе, не преодолевшим необходимый порог. Несмотря на это Летний парк "Уралмаш" все же начали благоустраивать за счет городских средств. Однако, как признаются местные власти, на вторую такую благотворительность в городе денег нет, а потому без помощи федеральных средств, уральская столица рискует остаться без благоустроенных территорий.

Сделать свой выбор можно и не выходя из дома. Достаточно проголосовать онлайн.

Теги: Вихарев, Екатеринбург, волонтеры, благоустройство, парк


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