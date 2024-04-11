В Югре прокуратура добилась увольнения главы поселения

В Югре прокуратура добилась увольнения главы сельского поселения Цингалы, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры.

Во время проверки соблюдения законодательства прокуратура установила, что в подчинении у "сельского мэра" работал его сын со своей супругой. Таким образом было допущено наличие конфликта интересов, о котором он в нарушение закона не уведомил представительный орган сельского поселения.

Ханты-Мансийской межрайонной прокуратурой в Совет депутатов сельского поселения внесено представление о прекращении полномочий главы в связи с нарушением требований антикоррупционного законодательства. Однако совет не нашел нарушений, так как на момент рассмотрения акта глава уволил своих родственников из администрации. Прокурор не согласился с депутатами и обратился в суд. Он удовлетворил требования прокуратуры.

Имя главы не называется, однако согласно информации, опубликованной на сайте администрации Ханты-Мансийского района, главой поселения в настоящий момент является уроженец Белгородской области Алексей Козлов.