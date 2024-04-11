Госкомиссия дала добро на третью попытку запустить "Ангару" с Восточного

Госкомиссия разрешила третью попытку запуска ракеты "Ангара-А5" с космодрома Восточный. Запуск назначен на 12 часов мск 11 апреля. Старт состоится с площадки А1. Это будет первый старт ракеты "Ангара-А5" с разгонным блоком "Орион" и испытательной полезной нагрузкой.

Запуск дважды переносился, старт отменяли за минуту до предполагаемого запуска двигателей. Оба раза проблема была в технических неполадках.

"Этот пуск откроет летно-конструкторские испытания космического ракетного комплекса "Амур" с ракетами-носителями тяжелого класса "Ангара" на космодроме Восточный. "Ангара-А5" — экологически чистая, не использует токсичные компоненты топлива, в отличие от ракеты-носителя "Протон-М", которую "Ангара" полностью заменит в ближайшей перспективе", - говорится в сообщении Роскосмоса.