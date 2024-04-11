В Болгарии задержали участника стрельбы в "Москва-Сити" в 2017 году

В Болгарии по запросу России задержали участника перестрелки в "Москва-Сити" Абубакара Абакарова, сообщает "Коммерсант".

44-летний уроженец дагестанского села Учкент - последний разыскиваемый участник стрельбы в башне "Око". Охранник вице-президента Всемирного конгресса горских евреев (ВКГЕ) Гавриила Юшваева находится в розыске семь лет.

В настоящий момент Генпрокуратура готовит документы для экстрадиции Абакарова. Как отмечает газета, добиться ее будет довольно сложно.

Напомним, в ноябре 2017 года между личными охранниками предпринимателя Гавриила Юшваева, охранниками и сотрудниками Росгвардии вспыхнула ссора, которая закончилась стрельбой. Был убит один человек и ранены пятеро. Зачинщиками конфликта следствие сочло телохранителей Юшваева.

В мае 2021 года был вынесен приговор по делу о громкой перестрелке. Эльдар Хамидов и Магомед Исмаилов получили по 15 и 16 лет колонии строгого режима.

В суде по делу о перестрелке в качестве свидетеля выступил российский хоккеист Павел Буре, находившийся в тот вечер среди гостей.