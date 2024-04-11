В Екатеринбурге метеоролог продала квартиру и отдала деньги мошенникам

В Екатеринбурге сотрудница управления гидрометеорологии перевела около 6,5 млн рублей на счета мошенников. Для этого женщине пришлось продать квартиру.

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Как сообщили Накануне.RU в городском управлении МВД, через мессенджер со скрытого абонентского номера с жертвой связался "куратор ФСБ" для уточнения возникших к собеседнице "вопросов". Звонивший пояснил, что женщина, якобы, переводит деньги некоему лицу за границей, и чтобы прояснить ситуацию, с ней свяжется "следователь Росфинмониторинга".

Затем метеорологу позвонил "финансовый следователь" и сообщил о попытке продажи ее квартиры и необходимости срочно предотвратить сделку через перепродажу недвижимости. Под руководством афериста через интернет-сайт женщина заключила электронный договор продажи жилья, а вырученные свыше 5,2 млн рублей обналичила и через Mir Pay перевела на указанную злоумышленником банковскую карту.

На этом мошенник не успокоился и убедил жертву срочно погасить кредит, якобы, оформленный на нее неизвестными. Та обналичила еще 1 млн рублей сбережений и через банкомат перевела преступникам. После этого по аналогичной схеме отправила им еще 200 тысяч рублей. Когда звонки прекратились, потерпевшая поняла, что ее обманули.

Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество в особо крупном размере". Полицейские в очередной раз напоминают о недопустимости перевода денег на неизвестные счета по указанию лжесотрудников "ФСБ" или "МВД", "Банка России", "операторов сотовых компаний", "сотрудников Госуслуг" или других структур. Необходимо немедленно закончить разговор и сообщить о нем по официальным телефонам клиентской поддержки.