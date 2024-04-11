В Конгрессе США предложили отменить налоги для афроамериканцев в качестве репараций за рабство

Конгрессмен-демократ от штата Техас Жасмин Крокетт предложила в качестве компенсации за рабство освободить афроамериканцев от налогов. Правда, она сама признает, что эта мера может не сработать и окажется гораздо менее популярной, чем прямая выплата денежных репараций – поскольку многие бедные афроамериканцы в США и так "на самом деле не платят налоги".

В эфире подкаста "Black Lawyers Podcast" Крокетт сказала, что подслушала идею с налогами у какой-то знаменитости. По ее мнению, это хорошая мера, которая позволит "вернуть деньги в карман людям". Также конгрессмен предположила, что решение по выплатам должно принимать федеральное правительство, а не каждый отдельный штат, иначе "все побегут в этот штат и потребуют выплат или компенсаций".

Ранее несколько штатов, возглавляемых демократами (в том числе Калифорния и Нью-Йорк), заявили, что рассматривают возможность выплаты репараций.