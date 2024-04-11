Музей Булгакова в Киеве вступился в защиту писателя

Музей Михаила Булгакова в Киеве резко отрицательно отнесся к заключению украинского института нацпамяти, который постановил, что писатель был "украинофобом", "презирал украинцев и их культуру, ненавидел украинское стремление к независимости, негативно отзывался о становлении украинского государства и его руководителях". А все объекты, посвященные Булгакову, должны быть снесены или переименованы.

Музей заявил, что заключение подписывали не специалисты в литературоведении, и они не могут давать компетентные оценки Булгакову. Они просто взяли и приписали Булгакову взгляды персонажей его произведений. Однако среди них есть и такие, кто был против советской власти и даже против "москалей". Ведь Булгаков жил в определенное время и не мог от этого полностью отстраниться. А вот сотрудников музея, которые и являются главными специалистами по Булгакову на Украине, не пригласили к экспертизе.

Кроме того, музей опровергает и некоторые факты из жизни Булгакова, которые якобы имели место. Никаких подтверждений этому нет и не представлено. И в целом Булгаков не подпадает под запрет.

Основатель музея Булгакова Анатолий Кончаковский пообещал подать жалобу. Потому что какие-то люди, которые не разбираются в вопросе, призывают запретить всемирно известного писателя, который 28 лет прожил в Киеве.

В 2022 году украинский союз писателей потребовал закрыть музей Булгакова. Но власти тогда это не поддержали. Однако музей убрал мемориальную доску на русском языке и повесил новую, на мове, где Булгаков назван "выдающимся киевлянином".