СМИ: В Перми полицейский расстрелял своих друзей из табельного оружия

В Перми капитан полиции якобы расстрелял своих друзей из табельного оружия. О произошедшем сообщает Ural Mash.

По данным канала, происшествию предшествовало совместное распитие спиртных напитков. 29-летний сотрудник уголовного розыска договорился после работы встретиться с друзьями, один из которых - пенсионер МВД. Сдать табельное оружие мужчина забыл. Встретилась компания в гараже, потом продолжила отдыхать в квартире одного из друзей.

Ночью полицейский пошел домой, но вернулся, чтобы расстрелять друзей. Двери открыл хозяин квартиры и получил пулю в живот. Второй друг выбежал на звуки и получил выстрел в спину.

Пострадавшие чудом выжили. Утром мужчина не вспомнил о том, что натворил.

Сообщается, что полицейского якобы отстранили от службы, но разрешили подрабатывать водителем. Идет служебная проверка.

Накануне.RU направил запрос в пресс-службу полиции Пермского края. Ответ ожидается.