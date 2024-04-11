Пожар начался после падения БПЛА на здание ЦРБ в Липецкой области

Беспилотник упал на строящееся здание больницы в селе Доброе в Липецкой области, произошло возгорание, сообщил губернатор Игорь Артамонов.

Сейчас огонь уже потушен. Повреждена внешняя отделка здания и окна. Жертв и пострадавших нет, уточнил написал Артамонов в Telegram-канале.

Ранее во всем регионе была объявлена воздушная опасность. Также сообщалось об угрозе атаки БПЛА на территории Добровского округа.

10 апреля украинский беспилотник сбросил взрывное устройство на автомобиль в селе Апанасовка в Курской области. Все, кто находился в машине, погибли: двое детей и один взрослый.