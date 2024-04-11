Суд заочно арестовал бывшего руководителя пермского Мемориала*

Ленинский районный суд Перми заочно арестовал бывшего руководителя пермского краевого отделения общества "Мемориал"* иноагента Роберта Латыпова**, передает корреспондент Накануне.RU.

Как сообщили в суде, срок ареста составляет два месяца. Латыпов сейчас находится за границей. Решение вступит в силу с момента пересечения Латыповым границы РФ или экстрадиции его в Россию. В отношении иноагента возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на контрабанду культурных ценностей".

Ранее Индустриальный районный суд Перми рассмотрел уголовное дело в отношении председателя правления Пермской региональной благотворительной общественной организации "Центр исторической памяти" Александра Чернышова.

Чернышов признан виновным по ч. 3 ст. 30, п. "в" ч. 2 ст. 226.1 УК РФ (умышленные действия, непосредственно направленные на незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС культурных ценностей в крупном размере). По версии следствия, Чернышов и Латыпов пытались вывезти в Германию архивные документы "Мемориала", представляющие, согласно экспертной оценке, культурную и историческую ценность.

Суд назначил Чернышову наказание в виде лишения свободы сроком три года, с применением ст. 73 Уголовного кодекса Российской Федерации условно с испытательным сроком три года. Осужденный освобожден из-под стражи в зале суда.

*Международная общественная организация "Мемориал" признана иностранным агентом и ликвидирована по решению суда.

**Признан иностранным агентом.