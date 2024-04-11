В Оренбургской области подтоплены почти 12 тысяч домов

Озвучено количество жилых домов, подтопленных в Оренбургской области.

По состоянию на 8.00 11 апреля, в 78 населенных пунктах и 36 СНТ подтоплены 11 тыс. 972 жилых дома, 14 тыс. 991 приусадебный участок, сообщает департамент пожарной безопасности и гражданской защиты Оренбургской области.

Напомним, Оренбургская область столкнулась с масштабным наводнением. Вода реки Урал продолжает прибывать в Оренбург, превышены все самые опасные отметки. Жителей просят срочно эвакуироваться. 5 апреля в Орске прорвало дамбу. Утром 6 апреля власти города объявили срочную эвакуацию жителей из пострадавших районов.