Росавиация рекомендовала уволить топ-менеджеров "Уральский авиалиний" после "Чуда в поле 2.0"

"Уральским авиалиниям" рекомендовано рассмотреть вопрос о соответствии занимаемым должностям заместителей гендиректора компании. Речь идет о летном директоре Сергее Глазкове (31 год работы в УА) и директоре по качеству Алексее Фомине (24 года работы в УА). Такие рекомендации дала комиссия Росавиации после посадки самолета на поле под Новосибирском.

Комиссия уверена, что аварийная посадка в поле произошла в результате множественных нарушений экипажа, которые и привели к нехватке топлива. Ответственными за подготовку своих сотрудников и организацию полетов как раз являются Глазков и Фомин, сообщают "Известия" со ссылкой на документ. В пресс-службе перевозчика сообщили, что решение о соответствии этих лиц занимаемым должностям будет принимать совет директоров авиакомпании. Что касается остальных рекомендаций Росавиации, на данный момент 80% из них уже исполнены, а сам самолет больше не будут использовать в коммерческой эксплуатации.

На сегодняшний день авиакомпания арендовала поле, из-за невозможности убрать самолет, что обошлось "Уральским авиалиниям" в 1,2 млн рублей и еще почти в 9,3 млн обходится охрана воздушного судна, ограждения, транспорт, контейнеры и другие затраты.

Напомним, что только в январе компанию "Уральские авиалинии" уличили в попытке совершить два рейса на самолете с неисправным двигателем. За 2024 год было сообщено о четырех экстренных посадках самолетов перевозчика, причиной которых стали технические неисправности.

Ранее появилась информация, что авиакомпания решила попросить уволиться пилотов, посадивших самолет, однако почти сразу эту новость опроверг сам авиаперевозчик. Между тем, Росавиация раскритиковала итоги расследования "чуда на поле 2.0", рассказав о 15 ошибках в отчете. Борт хотят оставить в регионе как достопримечательность.