11 Апреля 2024
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Экономика Челябинская область В России
Фото: Накануне.RU

"Ариант" пожаловался в Верховный суд на челябинский арбитраж и дело о национализации

Группа компаний "Ариант" пожаловалась на рассмотрение челябинским арбитражем дела о национализации предприятия. Речь идет об иске Генпрокуратуры об изъятии компании "Кубань-Вино" и других активов группы. Жалоба направлена в Верховный суд, передает РБК.

В жалобе предлагается проверить законность действий судей Арбитражного суда Челябинской области. По мнению представителей ГК, судьи "грубо нарушили основополагающие принципы судебной власти".

Суть претензий "Арианта": обеспечительные меры поиску приняты в день его поступления в суд. Без переноса даты предварительного судебного заседания к делу была привлечена новая группа соответчиков и третьих лиц, к которым были приняты судом два новых дополнительных требования, не заявлявшихся при подаче первоначального иска. Рассмотрение дела прошло без извещения физических лиц о привлечении их в качестве ответчиков. Ответчикам было отказано в переносе заседания для ознакомления с материалами дела, а на ознакомление и изучение 25 томов дела у них было три дня.

Иск на 105 млрд руб. челябинский суд рассмотрел в рекордные сроки – за семь дней. Арбитражный суд Челябинской области удовлетворил требования Генеральной прокуратуры и взыскал с бывших владельцев Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК) и АО "Компания "Эталон" "необоснованное обогащение в размере 105 млрд руб.", следует из материалов, опубликованных в базе "Электронное правосудие". Заседание проходило в закрытом для представителей СМИ режиме.

(2024)|Фото: t.me/alexeytexlerofficial

14 марта со ссылкой на пресс-службу суда сообщалось, что Генпрокуратура просит взыскать свыше 25,8 млрд руб. с бывших владельцев ЧЭМК. 28 марта сообщалось, что Генеральная прокуратура уточнила размер требований, который стал равен 105 млрд руб. Как выяснилось, ведомство решило взыскать деньги не только с компании "Эталон" и семьи Антиповых, но и с группы компаний "Ариант", Александра, Людмилы и Михаила Аристовых, бывшего гендиректора "Арианта" Александра Кретова и его дочери Елены. Генпрокуратура потребовала изъять у ООО "Группа компаний Ариант" 100% долей ООО "Кубань-Вино", ООО "Агрофирма "Южная", ООО "Агрофирма "Ариант", ООО "ЦПИ — Ариант".

Юрий Антипов в 1995 г. вместе с партнером Александром Аристовым основал группу "Ариант". Название группы составлено из первых слогов их фамилий. В 2020 г. Аристов и Антипов разделили бизнес, Антипову отошли металлургические активы, Аристову — агробизнес и виноделие. Юрий Антипов и члены его семьи стали единоличными владельцами Урало-Сибирской металлургической компании (УСМК), в которую входили Челябинский электрометаллургический комбинат, "Кузнецкие ферросплавы" и Серовский завод ферросплавов. В июне 2023 г. УСМК прекратила свою деятельность, присоединившись к АО "Компания "Эталон".

Теги: ариант, жалоба, арбитражный суд, национализация


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