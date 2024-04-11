В Екатеринбурге через суд закрыли опасный СПА-комплекс

В Екатеринбурге по решению суда приостановлена деятельность СПА-комплекса. Он был небезопасным для посетителей.

Как сообщили Накануне.RU в ГУФССП России по Свердловской области, речь идет об оздоровительном комплексе "Родная банька" на улице Братская в уральской столице. Поводом для проверки СПА стал визит сотрудников МЧС. Были выявлены нарушения требований пожарных норм.

Проверка показала, что дверь эвакуационного выхода закрыта и не имеет устройства для открывания изнутри без ключа; допускается хранение горючих материалов; помещения комнат отдыха и кладовой не оборудованы пожарными извещателями и т.д. Суд вынес решение о приостановке деятельности комплекса на 22 дня.

Судебные приставы выехали на место, после чего входные двери помещения были опломбированы и опечатаны. При возобновлении деятельности без устранения нарушений владельца ждет административная ответственность.

Напомним, в начале апреля в Екатеринбурге произошел пожар в местном аквапарке. Огнем были повреждены внутренняя отделка помещений сауны и бара, расположенные в цокольном этаже.