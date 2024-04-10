Обвиняемый в теракте в "Крокусе" отказался участвовать в судебном заседании

Диловар Исломов, обвиняемый по делу о теракте в "Крокус Сити Холле", не признает вину. Об этом ТАСС сообщила его адвокат.

Также вину отрицают арестованные отец и брат Диловара Исломова - Исроил и Аминчон.

Мосгорсуд в среду признал законным арест Диловара Исломова. Сам он отказался принимать участие в апелляционном рассмотрении по своему делу. Заседание прошло в закрытом для прессы режиме.

Напомним, выходцам из Таджикистана с гражданством РФ вменяется пособничество непосредственным исполнителям теракта. Следствие считает, что Исломов и два его сына были осведомлены о намерениях террористов.

"Коммерсантъ" сообщал, что братья Исломовы собирали информацию для террористов и обеспечили их транспортом, а также поселили у себя и возили их.