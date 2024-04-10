Власти Курганской области опровергли информацию о прорыве дамбы

В чатах Кургана распространяется недостоверная информация о прорыве дамбы, сообщило областное правительство.

"Никакого прорыва дамбы на территории СНТ "Мясокомбинат-3" и СНТ "Коллективный сад "Мясокомбинат" нет", - говорится в сообщении в телеграм-канале.

Между тем, уровень реки Тобол в Кургане за сутки вырос на 24 сантиметра. На 20:00 (18:00 мск) он составляет 375 сантиметров, сообщили местные власти. В селе Звериноголовском, где ситуация с паводками самая серьезная, вода поднялась до отметки 985 сантиметров.

В Курганской области введен режим ЧС, в зону подтопления могут попасть десятки населенных пунктов. Сегодня полпред в УрФО Владимир Якушев посетил Звериноголовский, Притобольный и Кетовский муниципальные округа Курганской области, которые попадают в зону подтопления. Там он проконтролировал укрепление дамб, пообщался с местными жителями.