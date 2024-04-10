Для главы Союза десантников Свердловской области требуют 10 лет "строгача"

В Екатеринбурге прошли прения сторон по делу о посредничестве в передаче взятки председателем свердловского отделения Союза десантников Евгения Тетерина.

На заседании гособвинитель заявил, что вина Тетерина подтверждается доказательствами, и потребовал приговорить его к 10 годам колонии строгого режима и штрафу в 30 млн рублей, рассказали изданию 66.RU в пресс-службе Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга.

Недавно главу Союза десантников Свердловской области Евгения Тетерина признали негодным к военной службе. В декабре 2023 года он вернулся из зоны СВО с ранением.

На спецоперации Тетерин находился с 2022 года. Ранее стали известны его обязанности в зоне СВО.