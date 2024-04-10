В России рекордно сократились продажи презервативов

В России рекордно и резко упали продажи презервативов – их реализация на пятилетнем минимуме, пишут "Ведомости" со ссылкой на исследование компании DSM Group.

В январе-феврале в аптеках было продано 3,1 млн упаковок презервативов, это на 4% меньше, чем за тот же период 2023 года.

Интересно, что в марте 2022 года сообщалось о запасах презервативов, которые начали формировать россияне после начала СВО и введения санкций. Так, в одной из сетей аптек заявляли о росте спроса на 26%, исследователи компании NielsenIQ говорили о росте в 11,4% в первую неделю марта. Об увеличении продаж презервативов на 30% неофициально сообщил и менеджер в одном из крупнейших российских продовольственных ретейлеров.