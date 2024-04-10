Владимир Якушев: Важно консолидировать усилия для эффективного оповещения жителей о надвигающейся беде

Полпред в УрФО провел серию совещаний с общественниками и депутатами Курганской области для консолидации усилий по эвакуации населения из возможной зоны подтопления. Владимир Якушев встретился с депутатами областной и городской Дум, ветеранами, фондом "Защитники Отечества", об этом сообщили в пресс-службе полпредства.

"Важно консолидировать усилия для эффективного оповещения жителей о надвигающейся беде. Уверен, вместе мы справимся с этим вызовом. Тот факт, что паводки в этом году ожидаются рекордными за многие десятилетия, не должен нас пугать. Напротив, это стимул объединить усилия. Нужно заранее эвакуировать всех жителей, в том числе оказать адресную поддержку пенсионерам, маломобильным и одиноким гражданам", - отметил полпред.

Владимир Якушев посетил Звериноголовский, Притобольный и Кетовский муниципальные округа Курганской области, которые попадают в зону подтопления. Там он проконтролировал укрепление дамб, пообщался с местными жителями.

Полпред в УрФО также провел заседания Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, где заслушал доклады о предпринимаемых мерах, ходе эвакуации жителей населенных пунктов, которые находятся в зоне риска. В регионе создано более 90 пунктов временного размещения, которые обеспечены питьевой водой, продуктами и вещами первой необходимости.

В Курганской области введен режим ЧС, в зону подтопления могут попасть десятки населенных пунктов.