Возможный пособник террористов, напавших на "Крокус", скрывается в лесу в Подмосковье

Возможный пособник террористов, напавших на "Крокус сити холл", скрывается от силовиков в районе подмосковного Чехова, сообщает Baza.

По предварительным данным, вчера около 22 вечера 47-летнему подозреваемому Николаю С. удалось скрыться в лесу в районе поселка Мещерское. Он может быть вооружен.

По информации телеграм-канала, сегодня днем сотрудники силовых ведомств были подняты по тревоге. В городском округе ввели план "Сирена".

Теракт в "Крокус Сити Холле" произошел вечером 22 марта. По последним данным, в результате погибли 144 человека, еще 551 человек пострадал. Всего по делу о теракте арестованы 11 человек. Четверо из них устроили стрельбу за якобы обещанное им вознаграждение в 500 тыс. руб. и пытались скрыться на белом "Рено", но были задержаны в Брянской области.