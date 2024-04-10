Российским нефтяникам приказали "активно загружать мощности НПЗ"

Вице-премьер российского правительства Александр Новак поручил нефтяным компаниям "максимизировать поставки бензина и дизельного топлива на внутренний рынок и на биржевые торги". Также нефтяникам приказано "активно загружать мощности НПЗ, высвобождающиеся в результате своевременного вывоза нефтепродуктов".

При этом на совещании у вице-премьера Минэнерго заявило, что "ситуация с обеспечением внутреннего рынка топливом остается стабильной".

В последние месяцы усилились атаки на российские НПЗ, в результате часть мощностей была выведена в ремонт, который может занять значительное время.