В Крыму экс-главе администрации поселения вменили превышение полномочий

В Крыму вскоре поступит в суд дело бывшего главы администрации Уютненского сельского поселения Сакского района. Он обвиняется в превышении полномочий.

Дело было в 2016-19 гг. Чиновник знал, что жители не имеют права на льготное получение в аренду земли стоимостью 52 млн руб. Однако он изготовил и подписал 79 постановлений, которыми согласовано предоставление указанных участков.

Вскоре на 53 участка стоимостью 34 млн руб. было незаконно оформлено право собственности. По делу утверждено обвинение, вскоре оно поступит в суд, сообщает прокуратура Крыма.