В Великобритании могут запретить продавать смартфонам детям до 16 лет

Правительство Великобритании рассматривает возможность запрета продажи смартфонов детям в возрасте до 16 лет. Ряд опросов показал значительную общественную поддержку такого ограничения, пишет The Guardian.

Мартовский опрос, проведенный компанией Parentkind среди 2496 родителей детей школьного возраста в Великобритании, показал, что 58% родителей считают, что правительство должно запретить смартфоны детям до 16 лет. Также выяснилось, что более четырех из пяти родителей заявили, что, по их мнению, смартфоны "вредны" для детей и молодых людей.

Другой опрос, проведенный More in Common, показал, что 64% ​​людей считают, что запрет на продажу смартфонов лицам младше 16 лет будет хорошей идеей, по сравнению с 20%, которые считают, что это плохая идея.

Впрочем, по данным издания, в Консервативной партии идея запрета вызывает беспокойство, там ее называют "оторванной от реальности". Источник в партийных кругах говорит: "Роль правительства не заключается в том, чтобы вмешаться и стать родителем; мы призваны повысить осведомленность родителей об их полномочиях, таких как ограничения на веб-сайты, приложения и даже использование приложений родительского контроля".

Ранее стало известно, что премьер-министр Великобритании Риши Сунак готовится ввести жесткое ограничение на продажу сигарет детям на всю жизнь: всем, кто родился начиная с 1 января 2009 года, пожизненно запретят продавать сигареты.