Медучреждения Тюменской области готовятся к возможному паводку

Медучреждения Тюменской области готовятся к возможному паводку, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Для обеспечения безопасной и устойчивой работы медицинских организаций в зоне возможного затопления в регионе проводится ряд мероприятий. Проработаны вопросы организации медицинской помощи населению, в том числе из группы риска и обеспечения необходимого запаса медикаментов и дезинфицирующих средств на период паводка.

Директор департамента здравоохранения Тюменской области Наталья Логинова сообщила, что в регионе медицинские учреждения готовы к работе в период ЧС, увеличению количества обращений граждан в период паводка, своевременному выявлению и госпитализации больных, в том числе инфекционными заболеваниями.

Медучреждения Тюменской области обеспечены вакциной для профилактики инфекционных заболеваний. Для организации медицинской помощи в пунктах временного размещения сформированы бригады специалистов.

Жителям рекомендуют заранее подготовить лекарства и медицинские принадлежности. При эвакуации они должны быть под рукой.

Напомним, 8 апреля губернатор Тюменской области Александр Моор ввел режим ЧС на территории региона в связи с неблагоприятным прогнозом по паводку. Моор выступил с видеообращением, в котором сообщил, что решение было принято на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС заблаговременно.