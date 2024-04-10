10 Апреля 2024
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Происшествия Свердловская область
Фото: пресс-служба МУ МВД России &quot;Нижнетагильское&quot;

Тагильчанин, пропавший утром 1 января, найден мертвым. Силовики не видят криминала

В Нижнем Тагиле завершены поиски молодого человека, пропавшего в первый день 2024 года. Он обнаружен мертвым, но криминала в его гибели не усматривается.

Напомним, разыскивался 26-летний Владислав Корчемкин. 1 января он ушел из дома по улице Ермака. А 4 января с заявлением об исчезновении в полицию обратился отец Владислава. Мужчина пояснил, что сын ушел рано утром и не вернулся. С собой у него был телефон, который затем стал недоступен. Розыском Корчемкина занимались силовики.

Информацию о том, что тело молодого человека удалось обнаружить, Накануне.RU подтвердили в Следственном комитете РФ по Свердловской области. Как сообщили в ведомстве, по факту смерти начата проверка. Сотрудниками СК уже проведены осмотр места происшествия и опросы очевидцев. Тело направлено на судебную медицинскую экспертизу для выяснения давности и точной причины смерти.

"При внешнем осмотре явных признаков криминальной смерти нет", - отметили в СК.

Владислав Корчемкин, розыск(2024)|Фото: пресс-служба МУ МВД России "Нижнетагильское"

Как добавил руководитель пресс-службы областного Главка МВД Валерий Горелых, по предварительной информации, эта история не связана с проявлениями криминала.

"Сведений о том, что смерть наступила в результате противоправных действий третьих лиц, не имеется. Более подробные и точные обстоятельства выясняются", - сообщил полковник Горелых.

Теги: розыск, проверка, полиция, СК, Нижний Тагил


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Ранее 09.01.2024 14:36 Мск В Нижнем Тагиле ищут молодого человека, пропавшего утром 1 января

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