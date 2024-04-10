Съемочная группа "Вести Луганск" попала под обстрел в Кременной

Съемочная группа луганского филиала ВГТРК попала под обстрел в Кременной. Об этом сообщается в телеграм-канале "Вести Луганск".

Оператор Денис Шум получил ранение в ногу, корреспондент Артем Юндас получил контузию. На месте им была оказана первая помощь, сейчас они направляются в Луганск.

По словам корреспондента съемочной группы, украинские боевики использовали ствольную артиллерию. По журналистам выпустили три снаряда.

Напомним, в июле 2023 года под обстрел кассетными боеприпасами в Запорожской области попала группа российских журналистов. В результате обстрела погиб военный корреспондент Ростислав Журавлев. В Кремле заявляли, что ответственность за смерть военкора лежит на киевском режиме. В ЮНЕСКО призывали расследовать обстоятельства гибели Журавлева. Уральца похоронили в Екатеринбурге с воинскими почестями.