Арбитражный суд решил ликвидировать QIWI-банк

Арбитражный суд Москвы принял решение о ликвидации QIWI-банка по заявлению Центрального банка России.

Регулятор отозвал лицензию у QIWI-банка в феврале 2024 года. В сообщении ЦБ по этому поводу говорилось, что причиной стали "нарушение организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также документов Банка России"; "систематическое нарушение законов по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

ЦБ передал в правоохранительные органы собранные материалы, сообщалось, что управление "К" Федеральной службы безопасности проверяет деятельность банка. В то же время угрозы невыплат кредиторам, в том числе незастрахованным (в том числе держателям QIWI-кошельков), нет, поскольку финансовые трудности не были причиной отзыва лицензии, банку хватит активов на покрытие требований.