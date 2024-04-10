Защита предложит отправить Стрелкова в зону СВО

Защита бывшего министра обороны ДНР Игоря Стрелкова (Гиркина) попросит направить его на военную службу в одну из войсковых частей в зоне СВО. Об этом сообщил адвокат Александр Молохов.

По данным телеграм-канала Baza, в конце января в одной из войсковых частей рассмотрели и утвердили кандидатуру Гиркина на должность командира взвода. Начальника пункта отбора на военную службу по контракту попросили направить бывшего министра для прохождения военной службы.

По мнению защиты, несмотря на принятие Госдумой закона, запрещающего отправку на фронт осужденных по экстремистским статьям, правовая возможность для заключения военного контракта со Стрелковым все же существует.

Адвокат пояснил, что экс-министр ДНР может попасть на СВО, если суд апелляционной инстанции отменит приговор, либо если президент помилует Стрелкова и снимет с него судимость.

Следующее заседание по делу назначено на 15 мая.

Напомним, в январе Стрелкова приговорили к четырем годам колонии общего режима по делу о призывах к экстремизму. Он вину не признал. Следствие засекретило дело и судебный процесс. Тем не менее, незадолго до оглашения приговора стало известно, что общественному деятелю вменяют репосты сообщения другого пользователя о якобы существующих проблемах с денежным обеспечением военнослужащих народной милиции ДНР.