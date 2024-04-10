Росгвардия начала проверку после ДТП с машиной ведомства в Екатеринбурге

В управлении Росгвардии по Свердловской области официально прокомментировали ДТП с участием автомобиля ведомства, которое произошло в Екатеринбурге.

Все случилось сегодня на перекрестке улиц Крауля и Токарей. Видео инцидента опубликовал Telegram-канал "Екатеринбург. Главное", который связывают с городской администрацией. На кадрах видно, что в авто росгвардейцев, которое едет с включенными маячками, врезается легковушка, водитель которой пытался проскочить перекресток.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе управления Росгвардии по Свердловской области, сейчас по факту аварии проводится проверка.

"Уточняются обстоятельства случившегося. Экипаж двигался по сигналу тревоги, поступившему с охраняемого объекта", - рассказали в ведомстве.

Там уточнили, что пострадавших в результате ДТП нет.