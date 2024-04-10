Глава Нижневартовска получил от ОНФ черную лопату и рискует получить желтое ведро

Глава Нижневартовска Дмитрий Кощенко рискует получить от ОНФ сразу два "приза". Муниципалитет занимает лидирующие позиции в мониторингах ОНФ Югры "Снежный фронт" и "Лужи Югры".

Как сообщили Накануне.RU в ОНФ, на прошлой неделе общественники подвели итоги акции "Снежный фронт". Опрос о качестве уборки снега прошли 6 807 пользователей в 14 муниципалитетах ХМАО. Больше всего жалоб на уборку снега поступило из Нижневартовска, Урая и Югорска. В результате главе Нижневартовска вручена черная лопата.

"В связи со значимостью вопроса уборки снега, направили обращение к губернатору Югры с просьбой принять меры по улучшению ситуации", - говорится в сообщении.

Также мэр Нижневартовска рискует получить приз в виде желтого ведра - по итогам второго мониторинга. Согласно предварительным результатам, больше всего жалоб на лужи приходит из Пыть-Яха, Нижневартовска и Ханты-Мансийска. Окончательные итоги будут подведены в конце месяца.

Отметим, что в прошлом году желтое ведро за самый мокрый город получила экс-глава Нефтеюганска Эльвира Бугай. Мэрию Нижневартовска в прошлом году заподозрили в накрутке голосов.