10 Апреля 2024
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Общество Свердловская область
Фото: группа &quot;Движение РЕАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ - Екатеринбург&quot; / vk.com/realnaya_istoria_ekb

Город тайных сносов. В Екатеринбурге приступили к демонтажу части Усадьбы Жолобова

Очередной незапланированный снос, и даже не под покровом ночи, заметили в Екатеринбурге. В этот раз речь идет об объекте с признаками ОКН "Службы каменные" в составе Усадьбы И.П. Жолобова. Об этом сообщают активисты движения "Реальная история - Екатеринбург".

Cнос "Службы каменные" в составе Усадьбы И.П. Жолобова в Екатеринбурге(2024)|Фото: группа "Движение РЕАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ - Екатеринбург" / vk.com/realnaya_istoria_ekb

Снос "Службы каменные" в составе Усадьбы И.П. Жолобова в Екатеринбурге(2024)|Фото: Сергей Делькин / группа "Движение РЕАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ - Екатеринбург" / vk.com/realnaya_istoria_ekb

"10 апреля с самого утра устроен настоящий погром. Неизвестные лица производят снос объектов, обладающих признаками ОКН "Службы каменные" (Екатеринбург, ул. Октябрьской революции, 33а-35). Разрешений на снос нет и быть не может. Некий персонаж в медицинской маске снимает на видео горожан, фиксирующих снос", - рассказали активисты.

Напомним, что еще 19 февраля к "Усадьбе Жолобова" пригоняли строительную технику. Тогда прокуратура организовала проверку. По их данным, неустановленное лица начали строительные работы вблизи объекта культурного наследия. В ведомстве пообещали установить наличие проектной документации об обеспечении сохранности ОКН при проведении работ и иных документов, необходимых для проведения строительных работ.

Стоит отметить, что здание является объектом культурного наследия (ОКН) регионального значения. Помимо самой усадьбы, рядом также находятся хозяйственные постройки, которые исключили из реестра ОКН в 2021 году.

Усадьба Жолобова(2024)|Фото: Прокуратура Свердловской области

По данным СМИ, "Усадьба Жолобова" находится в аренде у частной компании "Центр-2000" до 2068 года, а пристрой рядом - до 2028 года. В 2022 году в региональное управление госохраны ОКН уже поступал запрос на проведение работ в усадьбе и дальнейшее использование в качестве административного здания. Согласно документации, возле усадьбы появятся встроенные точки общепита, торговли с автостоянкой и эксплуатируемой кровлей.

Отметим, что в последнее время Екатеринбург славится своими "ночными" и самовольными сносами зданий. Начиная с ПРОМЭКТа в 2020 году, и продолжая флигелем усадьбы Поповичевых на Малышева, 38б и зданием аэровокзала "Уктус" в 2021 и Домом Топоркова в 2024.

Теги: Усадьба Жолобова. Службы Каменные, ОКН, снос


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