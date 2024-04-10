ЦБ не будет мстить дружественным странам, которые боятся вторичных санкций

Центральный банк России понимает дружественные страны, которые, опасаясь вторичных санкций, отказываются работать с банками из РФ, прекращают принимать карты "Мир" или сворачивают трансграничные переводы, заявила председатель регулятора Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме.

По ее словам, ЦБ ведет со всеми переговоры и ищет варианты решения проблем. "Никаких догм здесь нет, мы работаем по самым разным схемам, которые могут помочь нашему бизнесу работать и делать трансграничные переводы. Будем готовы корректировать схемы. Мы поддерживаем расчеты в крипте между странами, но против использования ее внутри страны. Все возможные способы открыты", - сообщила Набиуллина.

"Мы сохраняем диалог с дружественными странами. Не буду раскрывать какие альтернативные решения мы прорабатываем. Они [дружественные страны] тоже заинтересованы в турпотоке из России и потоке средств от трудовых мигрантов. Обсуждаем интеграцию платформенных решений", - добавила глава ЦБ.

Она отвергла предложение "единоросски" Ирины Родниной о введении ответных санкций в отношении дружественных государств, ограничивающих финансовое сотрудничество: "Ответные меры – это крайние меры, мы будем думать над их введением только если такие страны не работают над поиском альтернативных решений".