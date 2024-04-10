В России студенту вменили сбор информации о ВС РФ для ВСУ

В Ростовской области сотрудники ФСБ "взяли" студента московского вуза, уроженца Макеевки.

Ему вменяют сбор информации о Вооруженных силах РФ в интересах спецслужб Украины, приводит ТАСС сообщение ФСБ. В январе – феврале 2024 г. он передал украинской стороне сведения, которые могли быть использованы против армии России.

Ранее в Запорожской области задержан агент Службы безопасности Украины (СБУ). Она готовила теракт, жертвами которого должны были стать бойцы армии России. Жительница Запорожской области получила от сотрудников СБУ через тайник взрывчатку для хранения и передачи членам диверсионно-разведывательной группы. По заданию украинских спецслужб террористка приобрела компоненты, необходимые для изготовления коктейля Молотова, и осуществила оборудование нового тайника для передачи исполнителям теракта указанных предметов. Началось расследование обстоятельств случившегося.