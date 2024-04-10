Жители ЖК в Оренбургской области возводят дамбу, чтобы спастись от паводка

Жители жилого комплекса "Радужный" в поселке 9 Января в Оренбургской области возводят дамбу у домов для защиты от паводка. По их словам, они ведут работы уже несколько суток, пишет РИА Новости.

На окраине ЖК работает экскаватор, который насыпает грунт на дамбу и укрепляет ее. При этом уровень воды уже приближается к высоте дамбы.

Напомним, Оренбургская область столкнулась с масштабным наводнением. Вода реки Урал продолжает прибывать в Оренбург, превышены все самые опасные отметки. Жителей просят срочно эвакуироваться. 5 апреля в Орске прорвало дамбу. Утром 6 апреля власти города объявили срочную эвакуацию жителей из пострадавших районов.