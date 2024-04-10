Свердловский облсуд оставил под арестом главу филиала "Автобусные перевозки"

Свердловский областной суд оставил под арестом начальника филиала "Автобусные перевозки" Александра Хабарова.

Напомним, органами предварительного следствия Хабаров обвиняется в получении взятки. Он был задержан в ноябре прошлого года и заключен под стражу.

В конце марта нынешнего года Ленинский районный суд Екатеринбурга продлил Александру Хабарову срок ареста до 16 мая. Адвокат фигуранта подал апелляционную жалобу в областной суд. Он просил изменить меру пресечения на более мягкую.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе облсуда, после рассмотрения материалов дела принято решение оставить апелляцию без удовлетворения, уточнив лишь общий срок содержания Хабарова под стражей.

Напомним, что еще одним фигурантом дела о взятке является ведущий инженер материально-технического снабжения ЕМУП "Гортранс" Дмитрий Фурсик. На прошлой неделе Свердловский облсуд также оставил его под арестом.