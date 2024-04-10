У застройщиков есть пространство для снижения стоимости квартир – Набиуллина

Застройщики вряд ли разорятся из-за ситуации с перегревом на рынке новостроек, считает глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина.

"Застройщики накопили неплохую финансовую подушку, у них кратно выросли прибыли, у них есть пространство и для сокращения стоимости жилья", - сказала председатель ЦБ, выступая в Госдуме.

А вот с возмущением депутатов по поводу того, что многие граждане покупают инвестиционные квартиры десятками по льготной ипотеке Набиуллина согласилась. "Позиция ЦБ – льготной ипотекой человек должен воспользоваться один раз", - говорит глава регулятора.

В целом Набиуллина считает, что рынок перегрет: "Средние цены на первичном рынке недвижимости за годы действия льготной ипотеки выросли в два раза, а зарплаты и доходы – только в полтора раза".