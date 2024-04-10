10 Апреля 2024
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Происшествия Ямало-Ненецкий АО Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

В Салехарде перед судом предстанет чиновник УКС

В Салехарде перед судом предстанет начальник отдела технического надзора УКС. Его обвиняют в получении группой лиц взятки за совершение незаконных действий в особо крупном размере и получении взятки за попустительство по службе в крупном размере, передает корреспондент Накануне.RU.

Следствие установило, что в 2021- 2023 г. обвиняемый и его подчиненный - инженер отдела договорились с руководителем субподрядной организации, выполняющей строительно-монтажные работы в рамках госконтракта "Инженерное обеспечение полигона ТБО Салехарда" о взятке в 1,2 млн руб. и получили часть суммы - 700 тыс. руб. За взятку они должны были подписать акты приемки работ и заверить справки об их стоимости и затрат по контракту, до того, как работы были фактически выполнены.

В 2022 году обвиняемый, узнав о том, что инженер отдела составил исполнительную документацию по всему контракту для субподрядной организации за плату в размере 1 млн руб. потребовав от подчиненного 300 тыс. руб., пообещав взамен не сообщать руководителю о конфликте интересов и несоблюдении работником антикоррупционных запретов. В дальнейшем он получил от инженера часть суммы - в размере 150 тыс. руб.

В настоящее время уголовное дело в отношении взяткодателя находится на стадии рассмотрения в суде. В отношении посредника уголовное преследование прекращено в связи с деятельным раскаянием. В отношении инженера отдела, заключившего с прокурором досудебное соглашение о сотрудничестве, судом постановлен обвинительный приговор.

Следствием установлены все обстоятельства совершенного преступления, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд. По ходатайству следователя на имущество обвиняемого наложен арест.

Теги: взятка, чиновник, УКС, контракт


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