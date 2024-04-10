Депутаты Госдумы становятся жертвами мошенников – Володин

Жертвы финансовых мошенников есть даже среди депутатов Госдумы, заявил на пленарном заседании палаты ее председатель Вячеслав Володин. Так он прокомментировал жалобы депутатов главе ЦБ Эльвире Набиуллиной на число россиян, пишущих им о "разводах" и мошеннических схемах.

"И депутаты госдумы были жертвами мошенников. Настолько, оказывается, все внушаемы. Сколько бы не говорили – все равно поведутся", - констатировал спикер Госдумы. Он добавил, что народным избранникам мошенники представлялись и родственниками, и сотрудниками банков.