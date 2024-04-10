На дублере Сибирского тракта иномарка врезалась в дерево. Двое из четверых в салоне - погибли

На 18 км дублера Сибирского тракта произошло смертельное ДТП. Подробности сообщает пресс-служба УГИБДД по Свердловской области.

По предварительным данным, водитель "Киа" на пути из Тюмени выбрал небезопасную скорость, не справился с управлением и допустил съезд с проезжей части, после чего автомобиль врезался в дерево. В результате ДТП погибли двое пассажиров иномарки. Водитель и третий пассажир доставлены в больницу для оказания помощи медиками.

"На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа, проводят на месте инцидента процессуальные действия, устанавливают личности участников. По данному факту органы внутренних дел проведут расследование, в рамках которого будет установлена окончательная причина произошедшего", - сообщили в ГИБДД.

В областном минздраве рассказали, что выжившие мужчины были госпитализированы в медучреждение Екатеринбурга. Сейчас их состояние медики оценивают как тяжелое. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Госавтоинспекция настоятельно рекомендует водителям быть внимательными на дороге, неукоснительно соблюдать Правила дорожного движения, следить за технической исправностью своих транспортных средств, исключить управление транспортным средством в утомленном и болезненном состоянии, не превышать скоростной режим, а также при движении учитывать дорожные и метеорологические условия.