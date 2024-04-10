В Ялуторовске началась эвакуация жителей из-за угрозы паводка

В Ялуторовске началась эвакуация жителей. Как сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области, она носит превентивный характер.

Эвакуация - добровольная и продлится несколько дней. Людей, проживающих рядом с дамбой убеждают переехать в пункт временного размещения, развернутый в общежитии аграрного колледжа.

"Убеждаем жителей, что нужно заранее эвакуироваться. Это добровольно. Продолжим обход в четверг и пятницу", - сообщила председатель эвакуационной комиссии Ялуторовска Ольга Губачева. Для жителей предоставили два автобуса. Ценные вещи, в том числе бытовую технику, можно сдать на ответственное хранение - грузовой автомобиль и помощников предоставляет администрация Ялуторовска. Домашний скот и питомцев также доставят в безопасное место. Полиция будут охранять имущество и дома до возвращения жителей.

О необходимости эвакуации ранее также заявил глава Ишима.

Напомним, 8 апреля губернатор Тюменской области Александр Моор ввел режим ЧС на территории региона в связи с неблагоприятным прогнозом по паводку. Моор выступил с видеообращением, в котором сообщил, что решение было принято на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС заблаговременно.