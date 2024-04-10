В Кремле высказались о снятии санкций с Фридмана

В Кремле считают, что представители крупного бизнеса имеют возможности оспаривать санкции и реализуют их.

Так высказался пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, видит ли Кремль какой-то позитив и признаки здравого смысла в этом решении, или это решение политически мотивировано, пишет РИА Новости.

Суд ЕС удовлетворил иски российских бизнесменов, сооснователей Альфа-банка Михаила Фридмана и Петра Авена, которые добиваются снятия с них персональных санкций Евросоюза. Предприниматели подали иск к Совету ЕС. Фридман и Авен начали судиться с властями ЕС сразу после того, как попали под санкции, но суды неоднократно отклоняли их иски или переносили рассмотрение. Фридман живет в Великобритании с начала СВО. Хотя он не высказывался в поддержку действий российских властей, Лондон ввел в отношении него санкции.

В марте 2022 г. Фридман дал интервью, в котором заявил, что не имеет денег для похода в ресторан из-за санкций. В интервью испанской газете El Pais бизнесмен пояснил, что британские власти должны выделить ему определенную сумму, чтобы он мог оплачивать транспорт и покупать еду. Предприниматель также пожаловался, что его банковскую карту и счета заблокировали, из-за чего он не может даже заплатить за уборку, а тем более найти новый дом, чтобы уехать из Лондона.