Минобороны сообщило о крушении вертолета Ми-24 у побережья Крыма

В конце марта вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Белгородской области. Сообщалось, что одного из пострадавших доставили в больницу. Вертолет получил повреждения. Предварительно, причиной происшествия стала ошибка пилота.

Авария произошла около 6 часов утра. Вертолет выполнял плановый полет. На месте аварии работает поисково-спасательная служба.

Вертолет Ми-24 потерпел крушение над Черным морем в районе западного побережья Крыма.



