Инфляция "кусается" больше, чем временное повышение процентов по кредитам - Набиуллина

Набиуллина фактически обвинила большие социальные расходы правительства в поддержании сверхспроса, который, в свою очередь, по мнению Центрального банка России, разгоняет инфляцию. "Мы продолжаем держать ставку на уровне 16%, потому что бюджетная политика вносит большой вклад в спрос", - сказала председатель ЦБ, выступая в Госдуме с отчетом о работе. "Регулятор начнет снижать ключевую ставку, когда убедится, что инфляционные ожидания пришли в норму", - добавила Набиуллина.

"Ключевая ставка на уровне 7,5% сильно помогла экономике восстановиться. Потом мы повысили ее, были опасения, что повышение ставки ставит крест на развитии экономики, но это оказалось не так. В I квартале 2024 года экономика продолжает расти высокими темпами. Бизнес активно ставит планы по развитию производства. Оптимизм бизнеса поддерживает внутренний спрос и ожидание, что он будет расти. Избыточный спрос выливается и в инфляцию, и в ослабление рубля. Мы повысили ставку. Пик инфляции остался позади, сейчас инфляция составляет около 6% в годовом выражении", - рассказала Набиуллина.

По ее мнению, "инфляция "кусается" больше, чем временное повышение процентов по кредитам".

Также Набиуллина сообщила, что бизнес верит в то, что ставка понизится: "Выросло число кредитов с плавающей ставкой – в январе на такие кредиты приходилось уже 54% от всех корпоративных выдач займов".