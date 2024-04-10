Астраханцы могут посетить первый в мире передвижной музей «Поезд Победы»

На железнодорожном вокзале станции Астрахань 1 готов принять посетителей уникальный музейный состав «Поезд Победы». В десяти тематических вагонах разворачивается история Великой Отечественной и Второй мировой войны. Первыми посетителями музея на колёсах стали астраханские школьники, кадеты казачьего корпуса, ребята из Белгородской области.

Иммерсивную экспозицию в Астрахани можно посетить бесплатно с 9 по 11 апреля. В областном центре музей работает сегодня до 19:00, 10 и 11 апреля – с10:00 до 19:00. Далее поезд проследует в Ахтубинск и останется там 12 и 13 апреля. Экспозиция будет открыта с 10:00 до 19:00.

Посетивший выставку министр социального развития и труда Астраханской области Дмитрий Заплавнов отметил: «Хотя наш регион был прифронтовым, ужасы войны того времени астраханцы испытали на себе в полной мере. Я рекомендую всем, особенно нашей молодёжи, посетить эту экспозицию. Происходящее более 80 лет назад перекликается с событиями нашего времени, со специальной военной операцией. И мы не должны забывать о жестокости нацизма, с которым продолжаем бороться на новых российских территориях».

Как сообщили организаторы выставки, в среднем в каждом городе на экскурсии приходят от 1000 до 1500 человек ежедневно. Подробно об экспозиции рассказывают сопровождающие группы участники движения «Волонтёры Победы».

Получить билет можно бесплатно на сайте проекта поездпобеды.рф, пройдя регистрацию. Билет поступит на указанную электронную почту. Группы заходят в поезд по электронным билетам с пятиминутным интервалом. Крайне важно не опаздывать и планировать прибытие на вокзал за 15 минут до начала экскурсии. Также посетить поезд можно в режиме онлайн, ознакомившись с 3D-туром на сайте проекта, сообщает пресс-служба губернатора Астраханской области.