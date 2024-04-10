10 Апреля 2024
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Общество Астраханская область
Фото: lenobl.ru

Астраханцы могут посетить первый в мире передвижной музей «Поезд Победы»

На железнодорожном вокзале станции Астрахань 1 готов принять посетителей уникальный музейный состав «Поезд Победы». В десяти тематических вагонах разворачивается история Великой Отечественной и Второй мировой войны. Первыми посетителями музея на колёсах стали астраханские школьники, кадеты казачьего корпуса, ребята из Белгородской области.

Иммерсивную экспозицию в Астрахани можно посетить бесплатно с 9 по 11 апреля. В областном центре музей работает сегодня до 19:00, 10 и 11 апреля – с10:00 до 19:00. Далее поезд проследует в Ахтубинск и останется там 12 и 13 апреля. Экспозиция будет открыта с 10:00 до 19:00.

Посетивший выставку министр социального развития и труда Астраханской области Дмитрий Заплавнов отметил: «Хотя наш регион был прифронтовым, ужасы войны того времени астраханцы испытали на себе в полной мере. Я рекомендую всем, особенно нашей молодёжи, посетить эту экспозицию. Происходящее более 80 лет назад перекликается с событиями нашего времени, со специальной военной операцией. И мы не должны забывать о жестокости нацизма, с которым продолжаем бороться на новых российских территориях».

(2024)|Фото: astrobl.ru

Как сообщили организаторы выставки, в среднем в каждом городе на экскурсии приходят от 1000 до 1500 человек ежедневно. Подробно об экспозиции рассказывают сопровождающие группы участники движения «Волонтёры Победы».

(2024)|Фото: astrobl.ru

Получить билет можно бесплатно на сайте проекта поездпобеды.рф, пройдя регистрацию. Билет поступит на указанную электронную почту. Группы заходят в поезд по электронным билетам с пятиминутным интервалом. Крайне важно не опаздывать и планировать прибытие на вокзал за 15 минут до начала экскурсии. Также посетить поезд можно в режиме онлайн, ознакомившись с 3D-туром на сайте проекта, сообщает пресс-служба губернатора Астраханской области.

Теги: поезд победы, передвижной музей, иммерсивная экспозиция


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