10 Апреля 2024
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге начинается бесплатная вакцинация от клещей

В Екатеринбург прибыла бесплатная вакцина от клещевого энцефалита. Об этом сегодня заявил главврач Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Свердловской области Александр Харитонов. По его словам, на территории региона уже зарегистрировано 46 обращений свердловчан, поймавших на себе клеща. Семь из них - жители Екатеринбурга.

"Многолетняя практика доказала, что главной и самой эффективной защитой от клещевого энцефалита является прививка. Вакцинироваться можно в течение всего года. Если вы впервые прививаетесь либо имеется большой промежуток между вакцинациями, начинать лучше с осени. Вторую прививку нужно поставить весной, и через 2-3 недели человек получит необходимый иммунитет. Третья прививка ставится через год после второй. Впоследствии нужно проводить ревакцинацию одной дозой каждые три года", – рассказал Харитонов.

Он также напомнил, что бесплатная вакцинация предусмотрена для граждан 60+, которые ранее не были привиты, и детей в возрасте 15 месяцев. Для этих категорий препарат уже доставлен в Екатеринбург, о его наличии можно узнать в поликлинике по месту жительства. Остальным придется купить вакцину в аптеке за свой счет. Ревакцинация всем гражданам также проводится платно.

Харитонов рассказал про неспецифические меры профилактики клещевых инфекций. Среди них: содержание садовых участков в порядке, выкашивание травы, использование отпугивающих средств и ношение светлой одежды для отдыха на природе, так как на ней легче обнаружить клеща. Питомцев также следует хорошенько осматривать, а лучше вычесывать. Также не следует забывать, что клещевой энцефалит может передаваться через козье молоко, потому перед употреблением его следует прокипятить.

"Самое главное: если присосался клещ, необходимо своевременно обратиться в травмпункт, где медицинские работники удалят кровососа и введут иммуноглобулин либо назначат антибиотики в профилактических целях. Важным моментом является проведение исследования клеща на зараженность клещевым энцефалитом, лайм-боррелиозом и другими инфекциями", – пояснил эпидемиолог.

Теги: Екатеринбург, вакцинация, клещ, энцефалит


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